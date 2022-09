Cláudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão se unem em homenagem a Luis Fernando Verissimo

Para celebrar os 86 anos de Luis Fernando Verissimo, completados no dia 26 de setembro, os músicos Cláudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão sobem ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), nesta sexta-feira (30), às 21h. Os artistas apresentam pela primeira vez o espetáculo As Cobras com algo na cabeça – No Mundo do Veríssimo, com canções feitas em cima do livro Poesia uma hora destas?!. Os ingressos podem ser adquiridos no local, a partir de R$35,00.

No repertório poemas musicados, como Al Punto, Brasil, À Cata e Reflexões no Espelho. No show também não faltará o jazz, uma das paixões de Luis Fernando Verissimo, como direito a releitura de Cole Porter. Terá ainda canções com influência carioca – MPB, Bossa Nova, música de carnaval – em homenagem a outro grande amor do escritor, a esposa fluminense Lúcia Helena Massa.