Café Fon Fon recebe projeto ‘Thiago Colombo no Fon Fon - Ano III’

Neste sábado (01), o Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22) recebe o projeto Thiago Colombo no Fon Fon - Ano III. O espetáculo do premiado violonista e compositor gaúcho tem início às 21h, e é dividido em dois blocos de 45 minutos cada. Os ingressos estão no valor de R$ 30,00 e reservas podem ser feitas pelo fone (51) 99880-7689.

No projeto o músico apresenta composições próprias e de Pixinguinha, Cristóvão Bastos, Egberto Gismonti, Dominguinhos, entre outros, no formato solo ou com convidados. Bacharel e mestre em música pela Ufrgs e premiado em concursos no Brasil, Argentina, Portugal e Espanha, Thiago Colombo lançou trabalhos como Sonata (2003), que recebeu três prêmios Açorianos de Música, Trezegraus (2009) e Latin Guitar Connections (2017). Tem trabalhado como concertista, professor e palestrante em diferentes partes do mundo.