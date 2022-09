Tributo a Tim Maia de volta ao Ocidente nesta quinta-feira

Para encerrar o Mês Tim Maia, o projeto Ocidente Acústico retorna com a banda Tributo a Tim Maia com um show em homenagem aos 80 anos do cantor, que estaria completando em 28 de setembro. O evento ocorre nesta quinta-feira (29), às 21h, no Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do local, a partir de R$ 30,00.

A banda Tributo a Tim Maia é a pioneira a homenagear um dos maiores cantores do Brasil. Seu primeiro show ocorreu um mês após o falecimento de Tim, abril de 1998. A banda é formada por importantes nomes do pop brasileiro e tem como vocalista Tonho Crocco (Ultramen). O tributo já se apresentou em diversas cidades brasileiras, com destaque para quatro edições de um dos maiores festivais brasileiros, o Planeta Atlântida.