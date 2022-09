Distribuição de convites para a peça 'Palácio do Fim' começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (27) a distribuição de convites para as sessões da peça Palácio do Fim, que acontecem na sexta-feira (30) e no sábado (1º), às 20h, no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255). Primeira montagem gaúcha para o premiado texto da canadense Judith Thompson, a produção da Cia. Incomode-Te será exibida gratuitamente como parte da VI Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. A distribuição de convites será na seção de Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre, todos os dias, das 9h às 18h - com exceção do sábado, quando ocorre 30 minutos antes do começo da sessão.

Mesclando realidade e ficção, Palácio do Fim é composto por três histórias que dimensionam um dos mais brutais e longos conflitos armados do século, a ocupação norte-americana no Iraque (2003-2011). O título é uma referência ao prédio onde eram colhidos depoimentos de presos políticos durante a guerra. A direção geral é de Carlos Ramiro Fensterseifer. Liane Venturella e Nelson Diniz compõem o elenco, que tem ainda as participações especiais de Fabiane Severo e Sandra Possani.