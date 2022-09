Cartuns e pinturas de Paulo Ito estão em exposição no Museu do Trabalho

O artista visual Paulo Ito apresenta sua série de cartuns na exposição Você trabalha ou só pinta?, que está no Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230) até o dia 23 de outubro. Além de pinturas em grande formato sobre tela, a mostra inclui dois painéis pintados diretamente nas paredes das salas do Museu. A visitação é de terça-feira a sábado, das 13h30min às 18h30min, e em domingos e feriados, das 14h às 18h30min, com entrada franca.

Paulo Ito tem uma arte vibrante e contestadora, trazendo para as paredes das cidades assuntos relevantes. Em plena pandemia, pintou sua terceira empena no periférico bairro do Campo Limpo, na Zona Sul, de São Paulo, celebrando os profissionais da saúde e, ainda em 2020, realizou painel em grandes dimensões na entrada do Instituto de Artes da Unicamp. Dois anos antes, havia realizado outra pintura de empena contra o consumo excessivo de álcool, além de um mural em grandes dimensões com os artistas Enivo e Quinho Fonseca, no Sesc Santana. Neste mesmo ano de 2018 pintou um painel na cidade de Cali, na Colômbia.