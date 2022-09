Sarau do Solar Especial Farroupilha recebe Vinícius Brum

O Sarau do Solar Especial Farroupilha recebe nesta quarta-feira (28), às 19h, no Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), Vinícius Brum com o espetáculo Por que os ponchos são negros. O espetáculo tem ingresso solidário, mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. A apresentação é exibida ao vivo pelos espaços da Assembleia do Estado nas redes sociais.

Todas as canções do show são de autoria de Vinícius Brum (música) e Roberto Ferreira (letra), e integram o CD homônimo, lançado em 2021. Acompanham os músicos Guilherme Castilhos (violão), Miguel Tejera (contrabaixo), Guilherme Goulart (acordeon) e Dhouglas Umabel (violino).

Vinícius Brum apresenta uma viagem ao Sul com suas nuances invernais, solidões, planuras e as aflições humanas. Fundador do consagrado grupo musical Tambo do Bando, ele é considerado um dos mais talentosos compositores do Estado e responsável pela renovação da música regional gaúcha ao final dos anos 1980.