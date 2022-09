Biblioteca Pública do Estado discute a visibilidade da produção de mulheres na literatura

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Biblioteca Pública do Estado, convida para um bate-papo nesta quarta-feira (28), às 18h30min, com a participação da pesquisadora Virgínea Novack, e da head de atendimento e novos negócios da agência DZ Estúdio, Fernanda Knijnik. O evento gratuito, que acontece no Salão Mourisco da BPE (Rua Riachuelo, 1.190), integra o projeto Leia Uma Autora, lançado em agosto último em parceria com a agência DZ Estúdio, em Porto Alegre. O espaço tem ocupação máxima para 80 lugares.

Com o tema 200 anos depois: como as tecnologias podem resgatar a história das mulheres na literatura?, Virgínea Novack vai falar sobre a presença das mulheres na literatura, seu acesso ao mercado editorial e quais os mecanismos de recuperação das escritoras que existiram, mas foram invisibilizadas, ao longo da história. Ao lado, Fernanda Knijnik vai explicar como foi desenvolvido o projeto Leia Uma Autora, que utiliza uma tecnologia de reconhecimento de caracteres e palavras para escanear a capa dos livros e indicar livros do acervo da Biblioteca Pública do Estado, de autoria feminina, com títulos semelhantes.