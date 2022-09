Francisco, el Hombre apresenta show 'Arranca a Cabeça do Rei' no bar Opinião

Nesta quinta-feira (29), três bandas da nova onda da música alternativa brasileira sobem ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). O ponto alto do evento, que inicia às 20h30min, fica por conta da Francisco, El Hombre e sua nova turnê, Arranca a Cabeça do Rei.

Antes disso, o público ainda confere o novo trabalho do cantor, compositor e multi-instrumentista Sebastianismos, seguido da apresentação da banda baiana Maglore. Ingressos à venda pelo Sympla, por valores de R$ 40,00 a R$ 80,00.

Integrante também da Francisco, El Hombre, onde atua como baterista, Sebastianismos (nome artístico de Sebastián Piracés-Ugarte) afirma que a nova turnê do quinteto tem "alto potencial catártico". "Preparamos, ao longo do último ano, uma mistura das diversas fases da banda, com hits novos e 'das antiga'. Motivo centralizador deste show, a música Arranca a Cabeça do Rei tem sido muito cantada pelo público, e será a faixa título de nosso próximo disco", adianta.

A turnê foi lançada no final de junho deste ano, quando a banda liderada por Sebastianismos e seu irmão, Mateo Piracés-Ugarte (voz e violão), tocou no Rock in Rio Lisboa, em Portugal. "De lá para cá, passamos também por Fortaleza, Canadá, Estados Unidos e alguns estados brasileiros. É uma turnê jovem, mas já com bastante estrada."

Com uma sonoridade imersa em referências latino-americanas, a banda - composta ainda por Lazúli (voz e percussão), Helena Papini (baixo) e Andrei Kozyreff (guitarra) - passeia por diferentes ritmos com bastante naturalidade. Suas referências passam também pelo punk rock e pela música experimental. Isso se revela nos shows, onde guitarras distorcidas, ora de sabor popular, ora experimentais, convidam a plateia a mexer o corpo, dançar. A ideia é ser intenso e contagiante, revela Sebastianismos. As combinações do reggaeton com elementos eletrônicos e punk unificam, ainda, um repertório que vai de Dona Onete e Rubel a Sidney Magal.

No caso da música Arranca a Cabeça do Rei, há um desdobramento sonoro novo para o grupo, que incorpora o ska e faz referência à banda espanhola Ska-P, que costuma trazer mensagens urgentes e contestatórias de forma divertida e dançante. A canção defende uma utopia: a não-autoridade e a não-hierarquização da sociedade. "Ninguém é mais importante que ninguém. É um sonho anárquico", admite Sebastianismos. "A mensagem está aí para quem quiser pegar, inspirada na Revolução Francesa, na batalha de Golias e David, e também no eterno clássico Xibom Bombom de As Meninas, que mistura estes ingredientes."

Na visão de Sebastianismos, a turnê Arranca a Cabeça do Rei é um passo para fora de casa e marca a retomada da Francisco, el Hombre estradeira, "algo vital" na essência e trajetória do grupo, que completa dez anos de atividades em 2023. "É um novo momento. Se Casa Francisco (2021), nosso terceiro álbum, é um reflexo da pandemia produzido com sonoridade caseira, a próxima empreitada, impulsionada por este novo show, traz a energia de estar novamente nos palcos e em meio às multidões", define o baterista.

Segundo o instrumentista, a ideia é seguir na estrada, local de origem da banda, que começou passando chapéu nas praças das cidades por onde tocava. "A história da Francisco, el Hombre é uma bola de neve de acontecimentos muito imprevisíveis e muito bonitos", destaca Sebastianismos, recordando do tempo em que o quinteto percorria a América Latina em um carro velho, munido basicamente de seus instrumentos musicais. Antes de suas canções se popularizarem integrando trilhas sonoras de filmes e novelas, ou de Triste, Louca ou Má indicada ao Grammy Latino como Melhor Canção em Língua Portuguesa, o grupo passou por alguns desafios. O maior deles, e talvez o ponto de virada foi em 2015, durante uma viagem à Argentina.

"Em janeiro daquele ano, sofremos um assalto armado muito violento, que nos deixou sem nada, nem documentos, numa cidade que a gente nem conhecia", lembra o artista. "Neste momento, brotou um destes saltos de visibilidade: começamos a aparecer nos jornais como a banda brasileira que foi assaltada, e milhares de pessoas se mobilizaram, fazendo vaquinha para nos ajudar - tudo sem a gente saber, pois não tínhamos nem acesso à internet, por estarmos sem telefones."

Quando o quinteto retornou ao Brasil, percebeu a movimentação nas redes sociais, com um aumento considerável no número de seguidores. "Se erámos uma banda de hippies que ficavam na praça, voltamos como uma banda respeitada, inclusive por artistas reconhecidos na cena", recorda Sebastianismos. "Foi nesse momento que começamos a ser convidados para vários festivais, e, a partir desta leva de visibilidade, gravamos nosso primeiro EP (La Pachanga, de 2015)". A discografia do grupo ainda conta com três álbuns: Soltasbruxa (2016), Rasgacabeza (2019) e Casa Francisco (2021).

O evento no Opinião tem como abertura 30 minutos de músicas do repertório do projeto solo de Sebastianismos, seguidos de 60 minutos de MPB e rock alternativo da Maglore. Fechando a noite, a Francisco, El Hombre vai executar parte do que deve ser lançado no seu próximo disco, além de faixas que marcaram a carreira da banda e músicas de seu terceiro álbum, trabalho definido por eles como "o mais Francisco, el Hombre de todos".