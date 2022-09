Festa das Línguas movimenta espaços da CCMQ nesta segunda-feira

Evento em comemoração ao Dia Europeu das Línguas, realizado em parceria de Aliança Francesa, Instituto Cervantes e Goethe-Institut, a Festa das Línguas acontece nesta segunda-feira (26), entre 15h e 22h, em diferentes espaços da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A atividade celebra a riqueza e diversidade das línguas faladas na Europa e no mundo, promovendo diversas atividades gratuitas e sem necessidade de inscrição.

Haverá uma feira cultural com atividades culinárias, além de um Quiz Kahoot com perguntas selecionadas por especialistas das línguas francesa, espanhola e alemã e uma atividade de speak dating, troca cultural lúdica baseada na conversação entre falantes de diferentes línguas. Às 18h, acontece uma mesa redonda sobre oportunidades no exterior e, às 19h, inicia o tradicional Debate de Ideias promovido pela Aliança Francesa, com o tema Aprendizagem de língua estrangeira na infância e transmissão pelo YouTube da entidade. A Festa das Línguas encerra a partir das 20h, com pocket show da Camila Orsatto e performance de flamenco com o núcleo Zahara Flamenco.