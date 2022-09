Cubra o Mundo de Verde reúne atrações gratuitas com foco em sustentabilidade no Iguatemi

Estão abertas as portas do Cubra o Mundo de Verde, evento global com foco em sustentabilidade que ocorre até domingo (25) no Iguatemi Porto Alegre, com uma série de experiências gratuitas com viés socioambiental para inspirar pessoas a inserir hábitos mais sustentáveis em seu dia a dia. As atrações abrem diariamente, a partir das 12h, no estacionamento externo, próximo à Figueira, no acesso B do shopping.

São destaques da programação, oficinas com temas ligados à economia circular, bate-papos com especialistas, exibição de curtas-metragens e diversas atrações culturais. As atividades foram planejadas com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, que são metas para proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. Tudo acontece em um jardim de plantas nativas na área externa do shopping.

Em paralelo, acontece uma feira de produtos sustentáveis. Após uma curadoria especial, foram selecionadas marcas gaúchas como a Herself, que faz biquínis e maiôs menstruais, a Mais Abelhas, que mostra como criar abelhas sem ferrão em casa, a Alme, marca de calçados sustentáveis do Grupo Arezzo, e a Divina Terra, rede de mercados especializada em alimentação saudável, entre outras.

Reforçando a tradição que acompanha o Cubra o Mundo de Verde desde a primeira edição, serão distribuídas mudas de 16 espécies de árvores frutíferas do Rio Grande do Sul. Para retirá-las, basta se cadastrar no APP do Iguatemi (será liberada uma mudinha por CPF por dia). A programação é inteiramente gratuita e traz atividades para toda a família – e seus companheiros caninos, já que o evento é pet friendly.

O Cubra o Mundo de Verde é carbono neutro, ou seja, além de ser pensado para gerar o mínimo de emissões, a quantidade de carbono emitida durante o evento será compensada - com a compra de créditos via projetos REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Degradation), que evitam o desmatamento.

Programação - Últimos dias do Cubra o Mundo de Verde

23 de setembro – sexta-feira

14h30min – Bate-papo sobre consumo responsável com Greenga e Alme

16h – Bate-papo com Herself: Mulheres, consumo e impacto socioambiental

19h – Cinema + bate-papo sobre Economia Circular e novos hábitos, com Cora Design

24 de setembro – sábado

14h30min – Oficina com Juntapel e Ecocitrus: Compostagem doméstica para começar já!

16h – Oficina com Mais Abelhas: Seja um protetor das abelhas nativas sem ferrão

19h – Cinema + bate-papo sobre alimentação à base de plantas, com Mari Kruger

25 de setembro – domingo

14h30min – Oficina com Germina: Passo a passo para fazer sua própria horta urbana

16h – Oficina com Alessandra Lago: Semente que Fala - faça seu amuleto de semente

17h – Oficina de percussão com As Batucas

19h – Celebração de encerramento com As Batucas