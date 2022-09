Arminda Lopes expõe 'O Feminino e o Sagrado' na GalArt – Galeria de Arte

Somando uma trajetória de exposições no Brasil e no exterior, a artista Arminda Lopes leva sua mostra O Feminino e o Sagrado à GalArt – Galeria de Arte (Av. Coronel Lucas de Oliveira, 132), a partir deste sábado (24), quando ocorre a vernissage de lançamento. O evento acontece das 10h às 16h, no espaço cultural. Em seguida, a exposição ficará em cartaz de segundas às sextas-feiras, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h, com entrada franca, até o dia 29 de outubro.