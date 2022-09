Encontro no V744atelier propõe diálogo entre Téti Waldraff e Paula Ramos

O espaço expositivo V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744) promove nesta quarta-feira (28), às 18h, uma conversa entre a artista plástica Téti Waldraff e a crítica e historiadora da arte Paula Ramos. A conversa, aberta ao público, irá propor reflexões sobre a exposição Tripadeiras, em cartaz até o próximo dia 28 de outubro, de quartas a sextas das 14h às 17h. A atividade integra o projeto Portas Abertas da Bienal do Mercosul.

A exposição Tripadeiras apresenta desenhos a partir de anotações visuais/fotográficas e verbais feitas nos jardins da casa de Téti Waldraff, nos dois últimos anos. A importância desta exposição no contexto do espaço é criar um diálogo e apontar novas maneiras de ver e conviver com arte contemporânea, que é o principal foco do espaço gerido por Vilma Sonaglio.