O mundo mágico de Alice no País das Maravilhas pode ser visitado no Bourbon Wallig

O Bourbon Shopping Wallig (Av. Assis Brasil, 2611, 2º andar) está recebendo um mundo extraordinário inspirado na obra infantil que conta a história de Alice no País das Maravilhas. A arena, que fica em cartaz até 02 de outubro, apresenta um circuito de brincadeiras no qual as crianças poderão entrar em um labirinto, uma piscina de bolinhas, um castelo de cartas que trará experiências sensoriais, uma mesa de chá onde poderão desenhar e colorir, além de tirar fotos em uma fechadura gigante.

A atração é gratuita e voltada para as crianças de um a 12 anos, que entram na arena em grupos de 10 pessoas, de acordo com ordem de chegada. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 14h às 20h. Todas as atividades remetem a personagens ou a situações da história deste que é um dos maiores clássicos da literatura mundial. A fechadura gigante, por exemplo, faz alusão ao momento em que Alice toma uma poção do encolhimento e acaba ficando tão pequena a ponto de poder atravessar pela fechadura de uma porta.

A arena Alice no País das Maravilhas está seguindo um roteiro por alguns dos shoppings da rede Bourbon. A atração esteve, até a última semana, no Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul, e, após encerrar o calendário em Porto Alegre, segue para o Bourbon Shopping São Paulo.