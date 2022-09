Eli de Freitas é a próxima atração do projeto Construção Cultural da Sinduscon-RS

Nesta quinta-feira (29), às 20h, a cantora Eli de Freitas sobe no palco do Teatro Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146), integrando a programação do projeto Construção Cultural, no show Minha Voz Ecoa Sonhos. A entrada é franca. No repertório, sucessos de Arlindo Cruz, Maria Rita, Chico Buarque, Cássia Eller, Marisa Monte, Ludmilla, entre outros.

Integrante do grupo Samba Delas, criado em 2014, Eli cresceu no Guajuviras, bairro periférico de Canoas, e iniciou sua carreira como cantora com 14 anos. Desde lá integrou diversos projetos musicais como a banda Necessaire, a ClãDestina, a Goiabeira Viva, de reggae, da qual faz parte ainda hoje. O samba chegou devagar, para não mais sair, e hoje o Samba Delas é seu projeto principal, carro chefe da sua carreira.