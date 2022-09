Exposição fotográfica de Fernanda Chemale em cartaz na Galeria de Arte do DMAE

A Galeria de Arte DMAE, na Hidráulica Moinhos de Vento (R. 24 de outubro, 200), abriga, até o dia 14 de outubro, a exposição Ainda Ontem: Melodias ao Vento de Fernanda Chemale, com a curadoria de Ângela Berlinde e realização da Galeria Studio C. Aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h30min, e das 14h às 18h em sábados e feriados, a mostra integra o projeto Portas para a arte e participa do circuito de exposições paralelas à 13ª Bienal do Mercosul. Serão realizadas 5 visitas presenciais mediadas pela a autora e convidados.

Os trabalhos exibidos na Galeria de Arte DMAE dialogam harmoniosa e inquietantemente com o espaço, reunindo séries inéditas e trabalhos icônicos na trajetória da artista. Fernanda pertence a uma geração que afirma a fotografia como expressão artística sendo uma das representantes femininas na fotografia brasileira. Capta o estético, o sensível, o perceptível, o admirável e vai além: através de seu olhar, nos revela o invisível, por vezes de uma ousadia alucinante mas também um convite à meditação.

Visitas Mediadas iniciam às 15h em live transmitida pelo Instagram https://www.instagram.com/nandachemale/:

24/09 – Paola Oliveira e King Jim – sábado – 15h

Paola é produtora e professora. É curadora e produtora do livro Tempo de Rock e Luz; King Jim (Ricardo Cordeiro) é músico. Participou das bandas Garotos da Rua e F.Band, entre outros.

28/09 - Carlos Carvalho – quarta-feira - 15h

Fotógrafo e diretor do FestFotoPoa. É curador da série Rastros d'Eus.

06/10 - Alexandre Santos – quinta-feira – 15h

Curador independente, crítico e historiador da arte. Professor do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes Da UFRGS. Coordena o Grupo de Pesquisa "Deslocamentos da Fotografia na Arte." Escreveu textos para o livro Tempo de Rock e Luz e para a série Face.

08/10 – Gisela Rodriguez – sábado – 15h

Escritora, mestra e doutoranda em Escrita Criativa (PUCRS) possui graduação em teatro. É coautora do livro Desordem.

12/10- Márian Starosta - quarta-feira – 15h -

Fotógrafa, videomaker e professora. Participa da série Rastros d'Eus com um retrato do seu trabalho Face a Face Fotógrafos Revelados.