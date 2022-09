Jorge Drexler retorna a Porto Alegre para dois shows no Araújo Vianna

Sympla Jorge Drexler desembarca em Porto Alegre para duas apresentações no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) da turnê do seu novo disco, Tinta y tiempo. Os ingressos para o show deste domingo (25) estão esgotados, mas há entradas para o show de terça-feira (27), às 21h, disponíveis na plataformano valor inicial de R$ 160,00.

Depois de quatro anos de silêncio discográfico, o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler apresenta seu décimo quarto disco de estúdio, 30 anos depois de ter lançado seu álbum de estreia. Três décadas de canções que refletem o imaginário deste uruguaio que reside em Madri, na Espanha, e percorre o mundo com seus concertos sempre lotados.

Neste novo espetáculo, Jorge Drexler chega com um show original criado especialmente para grandes teatros e casas de shows, acompanhado por Borja Barrueta (bateria e percussão), Meritxell Neddermann (teclados e voz), Javier Calequi (guitarra e voz), Carles "Campi" Campón (baixo y programações), Alana Sinkëy e Miryam Latrece (vozes). Shows em que, além de curtir as músicas do novo disco, também poderão ser ouvidos os grandes clássicos do artista em um formato e proposta nunca vistos.