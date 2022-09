Filme oficial do álbum 'Samba às Avessas' tem pré-estreia na Capital

A atriz, cantora e compositora Pâmela Amaro lança o filme oficial do álbum Samba às Avessas

no próximo sábado, às 10h30min, no Youtube. Antes, nesta quinta-feira, às 18h30min, ocorre a pré-estreia presencial da obra, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), com entrada franca.

Dirigido por Gautier Lee, o vídeo faz parte de um projeto que incluiu a produção do álbum Samba às Avessas, lançado em abril de 2022. O curta-metragem aborda as histórias presentes em oito das 12 canções do álbum, em um desdobramento no qual o samba - prática social de resistência, herança da diáspora africana que constitui a cultura brasileira, também tradicionalmente presente no estado do Rio Grande do Sul -é apresentado a partir de memórias, de afetos e de valores afro-civilizatórios como matriarcalidade, ancestralidade e oralidade.