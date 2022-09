Projeto Kunhangue Rembiapo - Mulheres & Artesanato Mbyá Guarani tem início neste domingo

A partir deste domingo (25), o projeto Kunhangue Rembiapo - Mulheres & Artesanato Mbyá Guarani promove uma série de eventos abertos ao público, como feiras de artesanato, rodas de conversas, oficinas práticas e fóruns envolvendo as mulheres Tekoa Jataity, Tekoa Nhundy e Tekoá Pindó Mirim, dentro do Centro Espiritual Pachamama (rua Demétrio Ribeiro, 1.230 - Novo Hamburgo), com início às 10h.

A iniciativa foi elaborada pela antropóloga Vanessa Rosa a partir das necessidades das mulheres das comunidades Mbyá Guarani próximas de Porto Alegre, no intuito de fortalecer as tradições culturais desta antiga arte nativa do Estado, buscando o reconhecimento e valorização social e econômica deste povo. A cultura tradicional do artesanato Mbyá Guarani, suas práticas de confecção, são o eixo deste projeto, contemplado no edital FAC Patrimônio, financiado pelo Pró-Cultura da Sedac / Governo do Estado do RS e que terá um cronograma de atividades entre setembro e novembro deste ano.

O evento gratuito terá cursos práticos e teóricos sobre cestaria e ornamentos de biojóias. Nas oficinas, também serão promovidas rodas de conversas sobre mitos fundadores relativos ao artesanato, forma de coleta de materiais, apresentação dos tipos de materiais e prática de como fazer os trançados, bem como costumes e hábitos culturais relacionados ao artesanato.

As oficinas e cursos são voltados para não indígenas e são gratuitos, mas quem quiser poderá fazer contribuições espontâneas que serão revertidas para as comunidades. Todas essas atividades também serão realizadas na Feira dos Agricultores Ecológicos, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, no próximo dia 5 de novembro.