Saúde mental e emocional, do trágico ao cômico, na nova temporada da peça TOC

O espetáculo TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva volta ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico) no final de semana, com apresentações nesta sexta (23) e no sábado (24), sempre às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada no site do teatro, por valores entre R$ 40,00 e R$ 100,00 ou na Bilheteria do São Pedro, a partir de duas horas antes da sessão.

Dirigido por Lutti Pereira, o elenco é formado por Daniel Lion, Juliana Barros, Letícia Kleemann e Vinícius Petry. Sob a pauta da saúde mental e emocional, o roteiro do espetáculo passa do trágico ao cômico, com as personagens encarando seus medos, transtornos e paranoias através de uma nova perspectiva: o outro - assim, servem também como reflexos da plateia.

"O público se vê em cena e essa identificação, esse rir de nós mesmos, talvez seja um dos fatores que contribuíram para o enorme sucesso que a peça vem alcançando, desde a sua estreia em 2019", afirma o grupo em seu material de divulgação. O autor, Artur José Pinto, enfatiza que, na trama, o mote principal não são os transtornos em si, mas sim, o poder do encontro na vida das pessoas e como esses encontros podem ser potentes e transformadores.