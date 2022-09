Marcelo Delacroix e quinteto apresentam show no Teatro Glênio Peres

Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), o músico e compositor Marcelo Delacroix apresenta o show 40 Anos de Música, às 19h, no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255). A entrada é franca. Os convites podem ser retirados a partir do dia 21, das 9h às 18h, na Seção de Memorial, situada no andar térreo da Câmara.

O espetáculo reúne o quinteto formado por Delacroix, Beto Chedid (violões. bandolim, cavaquinho, harmônica e voz) Giovanni Berti (percussão e voz), Mateus Mapa (flauta, baixo, percussão e voz) e Zelito (violões, violino, baixo e voz).

A seleção musical inclui composições do próximo disco, que traz temas como Precisamos Conversar, Benfazeja, Fonte da Nostalgia e Luna Diurna. De seus discos anteriores, não faltarão as já conhecidas Chove sobre a Cidade, Inverno, História de Nós Dois e Cantiga de Eira, do folclorista Barbosa Lessa, canção que esteve esquecida por décadas e foi revitalizada por Delacroix em seu disco Depois do Raio (2006). O show integra a 6ª Mostra de Artes e Música do Teatro Glênio Peres.