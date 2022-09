Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira com atividades por todo o País

Agência Brasil

A 16ª Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira (19) com 2.285 eventos programados em todo o País. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), nesta edição serão 777 museus participantes com atividades como exposições, shows, apresentações teatrais, seminários e visitas mediadas, entre outras. Juntamente com as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Ibram sugere uma reflexão sobre o que outros sentidos e independências o Brasil e os brasileiros viveram nesses 200 anos.