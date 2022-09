Acampamento Farroupilha terá música e outras atrações neste fim de semana

Desde às 9h deste sábado (17), uma série de atrações, incluindo programação musical estão disponíveis para o público que for ao Parque Harmonia neste fim de semana. Além dos projetos culturais dos 230 piquetes do Acampamento Farroupilha, os visitantes poderão assistir apresentações do CTG Porteira da Restinga, da cantora nativista Juliana Spanevello, do grupo de dança Etnias Cadica Espanhola e do grupo Os Chacreiros. O encerramento na noite de sábado será com a apresentação do cantor e compositor argentino Dante Ramon Ledesma.

As atividades seguem no domingo (18), com apresentações de entidades tradicionalistas, que iniciam às 16h, seguidas de show do cantor e compositor gaúcho Érlon Péricles e do violinista Marcelo Caminha. A banda de música nativista Os Fagundes encerra a noite de domingo.

Em ambos os dias, o destaque no palco das tradições do Rio Grande do Sul será do espetáculo teatral Quatro Tentos de Uma Raça - do Cipreste ao Piratini, concebido e dirigido por Rinaldo Souto. As sessões ocorrem às 19h, com entrada franca no piquete 250 Anos. Com mais de 90 artistas em performance, a história conta a origem do povo que forma o gaúcho.

Até o dia 20 de setembro, serão entregues à população mais de 70 atrações culturais. O Acampamento Farroupilha 2022 é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks.

A programação e mais informações estão disponíveis em www.acampamentofarroupilhapoa.com.br.