Neste sábado (17), o escritor e psicanalista Manoel Madeira lança seu segundo romance, Os Olhos dos outros (Libretos Editora, 204 páginas, R$ 50,00) no Espaço Amélie (Vieira de Castro, 439), às 16h. Nessa segunda obra, ele parte da ideia de que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, refletindo sobre identidade, pertencimento e reconhecimento.

No livro acompanhamos o personagem Ramiro. Um dia, o agente administrativo da Biblioteca Pública do Estado acorda e ninguém o reconhece, nem os colegas da pensão onde mora, nem Maya, por quem alimenta uma paixão de longe. Então, ele se lança na procura desesperada por alguém que o reconheça. Expulso da pensão, ele erra numa Porto Alegre que arde em calores surreais, buscando companhias, tetos, olhos que lembrem dele. Inconsciente, busca no amor alguma resposta, ainda que vaga.