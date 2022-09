Manoela Cavalinho conversa com o Museu das Memórias (In)Possíveis nesta segunda-feira

A artista Manoela Cavalinho é a convidada do Museu das Memórias (In)Possíveis nesta segunda-feira (19), às 20h30min, para falar sobre seus trabalhos Epigramas, que busca inscrever no espaço público as violências cometidas pelo estado na ditadura civil-militar brasileira. O encontro online, via plataforma Sympla, é batizado Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil, e integra a programação da 16ª Primavera dos Museus (19 a 25 de setembro), cujo tema é Independências e museus: outros 200, outras histórias.

Ao (des)comemorar a independência (e morte do Brasil), o Museu irá colocar em pauta questionamentos como: O que é um país? O que lhe confere uma unidade? O que é o Brasil? O que significa ser brasileiro? O que comemoramos quando comemoramos a independência do Brasil? Somos independentes? Algum dia fomos? Algum dia deixamos de ser colônia? O que é o Brasil? Quem somos nós? Quantas histórias apagamos, matamos, sufocamos, esquecemos, soterramos para forjar uma ideia de Brasil? Quem são os esquecidos da história? O que significa o esquecimento? Como retornam as memórias esquecidas?

Em material de divulgação, o Museu das Memórias (In)Possíveis afirma acreditar "no compromisso ético de lembrar as memórias subterrâneas de um país que tem como método o apagamento dos considerados matáveis. Um país que ante a pergunta Independência ou Morte escolheu sempre a morte. A morte da história, a morte da memória, da verdade e da justiça. Escolheu a morte de todos aqueles que se opuseram à memória oficial de um país forjada pelo sangue, morte, desaparecimento dos que não concordam com aqueles que detém o poder."