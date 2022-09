Banda australiana Sticky Fingers faz show no Pepsi On Stage nesta sexta-feira

Retornando ao Brasil após dois anos, os australianos da Sticky Fingers atravessam o planeta para cantar no palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995), nesta sexta-feira (23), às 22h. A volta da banda, que une em seu som rock alternativo, reggae e muita psicodelia, também marca as primeiras apresentações de seu novo álbum, Lekkerboy, lançado em 2022 e quinto disco da carreira. Os ingressos estão a partir de R$ 117,00, pela plataforma Sympla.