Rosana Marques e banda realiza tributo ao show Trem Azul de Elis Regina

Nesta quinta-feira (22), Rosana Marques e banda revivem o show Trem Azul, de Elis Regina, após 40 anos do lançamento do álbum de mesmo nome. O espetáculo ocorre no Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 20h, com ingressos a partir de R$ 40,00 pelo site da instituição.