Exposição fotográfica 'Influência' marca a reabertura do segundo andar do Mercado Público

O segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre está recebendo a primeira exposição fotográfica após a sua reabertura. De 16 de setembro a 3 de outubro de 2022, o fotógrafo Eduardo Rocha vai apresentar 30 recriações históricas captadas ao longo de quatro anos para a produção do livro Influência, que conta a história da formação cultural dos gaúchos, sob o olhar da equitação crioula. O público poderá visitar gratuitamente o local e terá uma prévia do conteúdo fotográfico da obra, de autoria do pesquisador Henrique Fagundes da Costa e que será lançada em novembro.

A mostra conta com fotografias produzidas exclusivamente para a obra. "Para tal, buscamos referências na literatura e ilustrações de época, para recriar cenas da cultura gaúcha com a utilização de vestuário e peças originais, dignas de museus, para dar toda a veracidade que buscamos representar", explica Eduardo. Resultado de dezoito anos de ininterrupta pesquisa, a narrativa do livro faz uma revisão de acontecimentos da história de gaúchos e gaúchas, em um relato conciso, baseado em meticulosa pesquisa e enriquecido com fragmentos de textos com suas grafias originais. Com arrojado projeto gráfico, oferece um conteúdo com uma grande carga cultural, valorizando o regionalismo e o culto às tradições gaúchas e dando novas perspectivas às novas gerações.