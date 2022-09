Bandolim Elétrico apresenta seu som instrumental no Instituto Ling

O grupo instrumental paulista Bandolim Elétrico desembarca em Porto Alegre para uma apresentação única no Instituto Ling (R. João Caetano, 440) na próxima quinta-feira (22), às 20h. Propondo uma fusão de instrumentos, o sexteto apresenta composições próprias, além de novos arranjos para canções de nomes como Jacob do Bandolim, Tom Jobim, Pat Metheny, Bach e Pixinguinha.

A banda é composta por Ney Marques (bandolim), Bosco Fonseca (contrabaixo), Luiz Rabello (percussão), José Antonio Almeida (piano), Cassio Poleto (violino) e Beto Abbatepaulo (violão e guitarra). Os ingressos custam R$ 20,00, com opções de meia-entrada e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.

Em 1999, a Bandolim Elétrico lançou seu primeiro disco, Mergulho. As composições viraram aberturas de programas de rádio e background de programas de televisão. A partir disso, começaram a compor músicas e trilhas para serem usadas na programação das TVs abertas do Brasil e nas transmissões a cabo para o exterior. A convite do Sesc Pompéia, reduto da cultura e da boa música paulista, gravaram o DVD Ao vivo no Sesc Pompéia.

Em 2012, participaram da Virada Cultural do estado de São Paulo e da capital. Em 2014, lançaram seu segundo disco, Rhaimischimbilim. Nos últimos anos, a banda vem se apresentando pelo estado de São Paulo nas unidades do Sesc e do Sesi, e em espaços culturais como Tom Jazz, Ao Vivo, Music, All of Jazz, Teatro da Vila, entre outros.