Força simbólica das catástrofes naturais está na exposição 'Em caso de emergência'

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Museu de Arte Contemporânea do RS (Macrs) e a Associação dos Amigos do Museu, apresentam, até o dia 13 de novembro, a exposição Em Caso de Emergência. Com curadoria compartilhada entre os professores e pesquisadores Alexandre Santos, Camila Schenkel e Charles Monteiro, a mostra é uma proposição do Grupo de Pesquisa Deslocamentos da Fotografia na Arte, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Ufrgs. A visitação é gratuita, todos os dias, das 10h às 18h, no 6° e 7° andares da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

Depois da descoberta de imagens documentais de Porto Alegre durante a enchente de 1941 em meio à coleção do museu, os curadores selecionaram trabalhos que evocam a força simbólica das catástrofes naturais, remetendo às ameaças de várias ordens que atingem a condição humana contemporânea.

A proposta integra trabalhos fotográficos pertencentes ao acervo da instituição e produções de artistas convidados, cruzando diferentes gerações. Alberto Bitar, Carlos Vergara, Élle de Bernardini, Helena Martins-Costa, Luiz Carlos Felizardo, Rochelle Costi, Romy Poctztaruk e Vitória Macedo estão entre os participantes desta exposição, que procura evidenciar a potência da imagem fotográfica para tratar das questões que desafiam os modos como habitamos e nos posicionamos no mundo atual.

Em Caso de Emergência traz um duplo sentido a ser explorado pelo público: as referências às crises política, social, climática e civilizacional dos últimos anos, mas também as possibilidades de emergência do novo, ao incluir obras que podem servir tanto de alerta como de alento.