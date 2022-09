Espaço Cultural Correios recebe mostra coletiva 'Entre utopias e distopias'

O Espaço Cultural Correios (Av. Sete de Setembro, 1.020) recebe, até 22 de outubro, a exposição Entre utopias e distopias. Contemplando diferentes linguagens artísticas por meio de obras fotográficas, pictóricas, instalação e colagem, a mostra tem curadoria de Niura Legramante Ribeiro e produções dos artistas Andréa Brächer, Denise Giacomoni, Denise Wichmann, Laércio de Menezes, Marina Menezes e Sandra Gonçalves. A visitação é de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

De acordo com a curadora, as utopias e distopias se juntam nos pensamentos poéticos de artistas para discutir sobre a passagem do tempo, a busca pela juventude, a consciência da finitude da vida, as armadilhas dos afetos, as negações das diferenças, a conscientização social sobre a reciclagem do lixo, os sistemas tirânicos de dominação, como os feminicídios, as ambições do capital e sua consequente agressão aos recursos naturais.