Focado nas vozes femininas em prol de um mundo melhor, o projeto Mulheres Míticas volta à agenda do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440, bairro Três Figueiras) com um minicurso que acontece nos dias 22 e 29 de setembro, sempre quintas-feiras, às 19h. As matrículas custam R$ 220,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural, que fica aberta de segunda a sábado, das 10h30min às 20h.

Nesta edição, os psicanalistas Keylla Jung e Rafael Werner refletem sobre o tema Insurreições Femininas, traçando paralelos entre as trajetórias de Camille Claudel, Mulan, Sherazade e Angela Davis. A programação, que debate o universo feminino a partir de personagens reais e fictícias, seguirá nos dias 10 e 17 de novembro, quando o quarto e último minicurso do projeto aborda sobre a força do sensual em aulas sobre Afrodite, Safo, Diotima e Lou Salomé.