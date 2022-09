Teatro Móvel Solar estaciona em Porto Alegre com programação gratuita

Neste domingo (18), o projeto Teatro Móvel Solar, do Grupo Teatro a Bordo, desembarca em Porto Alegre para uma temporada de apresentações, contação de histórias e oficinas. A iniciativa, que conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresenta programação gratuita e aberta ao público, das 16h às 19h30min, no Parque Mascarenhas de Moraes, localizado no bairro Humaitá.

Pensada para contemplar as crianças, a série de atrações inicia com cortejos de chegada, seguida de peças teatrais e outras apresentações artísticas. A ideia do projeto de unir arte e educação culmina ainda em uma Oficina de Contação de Histórias voltada para educadores e artistas maiores de 18 anos. No Por conta desta face do projeto, no sábado (17), haverá ações voltadas para professores e educadores locais no Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Tradição (Rua Dr. Caio Brandão de Mello, nº 250, bairro Humaitá).

Ao longo dos últimos 15 anos, o contêiner-palco do Teatro a Bordo já visitou mais de 400 cidades e foi visto por 600 mil pessoas em sete estados brasileiros. Esta é a primeira vez que a iniciativa contempla Porto Alegre.

Confira a programação:

Dia 17 de setembro (sábado) -Local: Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Tradição (Rua Dr. Caio Brandão de Mello, nº 250, bairro Humaitá)

10h - Cortejo de chegada dos artistas

Cortejo de chegada dos artistas 14h - Oficina de Contação de Histórias (atividade para educadores, artistas e interessados

Dia 18 de setembro (domingo)- Local: Parque Mascarenhas de Moraes -- Bairro Humaitá