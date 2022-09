Pianista cubano Harold Lopez-Nussa faz dois shows no Instituto Ling

Após a grande procura do público, que esgotou os ingressos para o primeiro show, o pianista cubano Harold Lopez-Nussa fará uma apresentação extra no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). A apresentação, que integra a agenda de aquecimento para o Poa Jazz Festival, ganhou nova sessão no sábado (17), às 21h, que se soma ao show já agendado, às 19h do mesmo dia. Os ingressos custam R$ 30,00 no valor inteiro e R$ 15,00 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site e na recepção do centro cultural.

Figura carimbada dos grandes festivais de jazz do mundo, como o Montreaux Jazz Festival, o instrumentista faz uma fusão do espírito da música cubana com o clássico, o folclore e com elementos da música popular e da improvisação do jazz. Também faz experimentos com novas sonoridades, como o blend, que mistura ritmos afro-cubanos e o jazz moderno. O músico estará acompanhado de Gregoire Maret (harmônica), Luques Curtis (contrabaixo) e de seu irmão Ruy Adrián Lopez-Nussa (bateria).

Com nove discos lançados, Harold estudou piano clássico na Escola de Música Manuel Saumell, no Conservatório Amadeo Roldán e no Instituto Superior de Artes (ISA), em Cuba. Sua carreira perpassa pela gravação do 4ª Concerto para Piano, de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica Nacional de Cuba, até suas atuações ao lado de grandes nomes do jazz, como David Sánchez, Christian Scott e Stefon Harris. Realizou turnês com Omara Portuondo, Leo Brouwer, Gilles Peterson e Alune Wade.

A prévia da sétima edição do Poa Jazz Festival recebe ainda neste mês, no dia 29, o "tango novo" do grupo Sonico. Em outubro, sobem ao palco do centro cultural o sexteto do contrabaixista Rodrigo Maia (no dia 8/10) e a pianista, cantora e compositora Mari Kerber (22/10).