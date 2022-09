Comédia 'Deus Me Live de Você' terá estreia no Bar Ocidente

Comédia escrita e protagonizada por Renato Del Campão, Deus Me Live de Você terá estreia no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), às 21h de quarta-feira (21). Os ingressos estão à venda no site Entretatos.

O texto aborda com linguagem ácida e diálogos venenosos e cortantes a relação entre a idosa Dona Nair e seu filho desaparecido Caio César, ausente desde a morte do pai de mesmo nome, que assombra o apartamento onde sobrevive após o advento traumático da pandemia.

Isolada do mundo num subsolo, Dona Nair demonstra ser mais uma vítima da depressão e sua angústia só é amenizada pelo gato Bolinha, um boneco confeccionado por ela mesma para driblar a solidão. Num

mundo fantasioso acirrado pela ilusão do seu televisor, essa existência é mascarada por delírios, insights e esquecimentos. Até que recebe uma vídeo chamada no celular: seu filho sumido está a caminho depois de tanto tempo. A pergunta é: o bom filho a casa torna? O real propósito dessa visita é surpreendente. Releitura "pós fim do mundo" de Édipo e Jocasta, a peça tem momentos de opressão e também pela sensualidade, sutilmente projetadas. Dependente de café, maconha e antidepressivos, Dona Nair está num beco sem saída: acolher o filho ou rejeita-lo para todo sempre.

Segundo o material de divulgação do espetáculo, as personagens surgiram em 2017, no musical da Cia Teatrofídico Cabaré do Caio. O conto Linda, Uma História de Horror de Caio Fernando Abreu foi a inspiração de arrancada para esse thriller de bom humor e suspense. Além de Sófocles e Caio F., a peça homenageia a atriz Dercy Gonçalves, o escritor Colin Higgins (de Ensina-me A Viver), a cantora Rita Lee, o espiritualista Allan Kardec e a multiartista Maitena Burundarena, de Mulheres Alteradas.

Nesse universo de caos e demência, Dona Nair e Caio Cesar são mais histriônicos, exteriorizados e histéricos também por culpa dos acontecimentos trágicos que vão da fatalidade do acidente que levou o pai também Caio César. Aliás, o mesmo nome do ídolo televisivo dela. Nada é em vão ou atoa.

Além de Campão, no elenco de Deus Me Live de Você estão ainda o ator João Petrillo e o músico

Diego Schutz que, no piano (ao vivo), personifica o espectro do marido e sublinha as passagens de cena.

A direção, produção e iluminação é de Eduardo Kraemer, numa realização da Cia Teatrofídico que completa 20 anos de existência em 2023.

O espetáculo estreia no mês em que o coletivo comemora um ano da trajetória do Projeto Espaçonave no Ocidente Bar. Inicialmente criado como um respiro para artistas sobreviventes da pandemia, um auxilio emergencial presencial com número limitado de espectadores, uso de telão protetor, máscaras e álcool gel a vontade, janelas abertas e carteira de vacinação, a iniciativa promoveu até agora 19 espetáculos.