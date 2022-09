Ospa e convidados executam obra-prima de Silvestre Revueltas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai executar uma das grandes obras latinoamericanas feitas para o cinema: A Noite dos Maias, de Silvestre Revueltas. O concerto acontece com a participação de convidados internacionais, em evento que ocorre neste sábado (17), às 17h, na Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501).

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla por valores que vão de R$ 10,00 a R$ 40,00. Todo o repertório poderá ser conhecido a fundo pelo público antes do concerto: o professor da Ufrgs, pianista e ativista cultural Francisco Marshall detalha o programa às 16h, na Sala de Recitais, dentro da série Notas de Concerto.

O espetáculo tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Os integrantes da orquestra dividem o palco com o violinista italiano Davide Alogna, que irá interpretar, como solista, duas obras de Wolfgang Amadeus Mozart.

Já a segunda parte da apresentação deve resgatar a música elaborada especialmente para o filme mexicano de 1939, La Noche de Los Mayas. O longa-metragem dirigido por Chano Urueta narra os conflitos e os desencontros amorosos entre os indígenas e o homem branco. A fama, entretanto, ficou por conta da sua trilha sonora, que foi premiada e, posteriormente, adaptada como uma sinfonia pelo maestro José Ives Limantour.

A regência da obra fica a cargo de outro latino: o maestro venezuelano Rodolfo Saglimbeni. "É uma peça de grande variedade e colorido orquestral, com uma estupenda seção de instrumentos de percussão, muitos deles de origem indígena", descreve o regente, que reforça a importância do compositor. "Essa é uma das obras mais importantes de Silvestre Revueltas, que, sem dúvida, junto com Villa-Lobos, no Brasil, Ginastera, na Argentina, e Antonio Estévez, na Venezuela, constituem um quarteto importantíssimo de compositores latinoamericanos de projeção mundial."