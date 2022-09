Álvaro Santi e André Mâncio abrem nova temporada do Ecarta Musical

Abrindo o segundo semestre do projeto Ecarta Musical, neste sábado (17), às 18h, o duo formado por Álvaro Santi e André Mâncio apresenta o show A Página do Relâmpago Acústico na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). O evento é gratuito e pode ser visto, também, pelo canal do Youtube da Fundação.

Em versão acústica, o duo interpreta canções compostas e gravadas por Lô Borges e Beto Guedes, integrantes do chamado Clube da Esquina, nascido na década de 1960, em Minas Gerais, marcando gerações. Aliás, o título do show brinca com o nome da faixa-título do primeiro LP de Beto Guedes, A Página do Relâmpago Elétrico, que junto a diversos artistas, formaram o movimento musical mineiro surgido em torno de Milton Nascimento que transformou a música popular brasileira.