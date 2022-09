Banda Goaten é atração do 'Rock N Bira' deste mês

No sábado (17), às 23h, acontece mais uma edição de Rock N Bira, a consagrada festa do rock que há 14 anos traz bandas autorais e tributos para shows ao vivo no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Desta vez, o destaque é o grupo Goaten. Fundada em 2018, na região metropolitana de Porto Alegre, a sonoridade do grupo é fundamentada essencialmente no heavy metal tradicional da década de 1980, como Judas Priest, Accept e King Diamond.

Para homenagear os grandes clássicos do rock, a banda Desire fará o tributo ao Ozzy Osbourne; Saints of Los Angeles tocará Motley Crue; a Crush Bon Jovi homenageará Jon Bon Jovi; e a banda B-Sides apresentará um repertório variado de covers do rock pesado.