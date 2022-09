Sandy traz sua aguardada volta ao palcos a Porto Alegre, em show no Gigantinho

A tão aguardada volta aos palcos da cantora Sandy está prestes a acontecer. Porto Alegre foi uma das cidades escolhidas pela cantora para fazer parte da turnê que está viajando pelo Brasil. Na capital, Sandy se apresenta nesta sexta-feira (16), às 21h30min, no ginásio Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891). Os ingressos ainda à venda (a partir de R$ 72,00) podem ser adquiridos no site Uhuu.

Para a apresentação, a cantora preparou um repertório que cobre diferentes momentos de sua carreira, reunindo sucessos como Me espera, Aquela dos 30, Pra me refazer, Respirar, Eu só preciso ser e Pés cansados, entre outros. Após tocar na Capital, Sandy passa por alguns dos principais palcos do País, com shows agendados em cidades como Florianópolis, Curitiba, Recife, Brasília e Belo Horizonte.