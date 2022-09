Marisa Monte traz turnê ‘Portas’ para três noites no Araújo Vianna

Retornando a Porto Alegre, em três noites, Marisa Monte sobe no palco do Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) para apresentar sua nova turnê Portas. O primeiro espetáculo ocorre nesta sexta (16), às 21h, e os próximos acontecem no sábado (17), às 21h, e no domingo (18), às 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 165,00.

Além das canções do novo álbum, que carrega o mesmo nome da turnê, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora. No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).