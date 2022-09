Ludmilla faz show no Pepsi On Stage neste sábado

Sympla Neste sábado (17), às 22h, a artista pop carioca Ludmilla vem a Porto Alegre para apresentar o Rolê com a Lud, no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995). O espetáculo marca a segunda edição do Role Fest, que já recebeu a cantora Gloria Groove e agora traz a turnê Socadona. Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 60,00.

Cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz e empresária brasileira, começou sua carreira sob o nome artístico MC Beyoncé com músicas virais como Fala de Mim. Em 2016, foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o disco Hoje. No mesmo ano, se tornou a primeira mulher negra da América Latina a ultrapassar 1 bilhão de execuções no Spotify.

Neste show não faltarão hits como Cheguei, Din Din Din, Maldivas e Rainha da Favela, sucessos nas rádios e plataformas de streaming.