CHC Santa Casa recebe concerto com a pianista Jodyline Gallavardin

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta o concerto da pianista francesa Jodyline Gallavardin no próximo domingo (18), às 17h, em sua primeira passagem pelo Brasil. Integrando a programação do projeto Sonoridades, o espetáculo conta com orquestra e possui entrada gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.