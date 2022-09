Nei Lisboa faz show com Orquestra da Ulbra neste domingo

O repertório que marcou gerações no decorrer de mais de 40 anos de carreira de Nei Lisboa será revisitado neste domingo (18) pela Orquestra de Câmara da Ulbra, em apresentação conjunta com o artista. O espetáculo terá a regência do maestro Tiago Flores e ocorre em duas sessões, às 18h e às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histórico). Os ingressos, com preços que variam de R$ 15,00 a R$ 70,00, estão à venda pelo site do teatro

Realizado com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o show encerra o projeto Domingo Clássico com a Orquestra da Ulbra, que começou em outubro de 2021. "É um bom momento para ir ao São Pedro, uma vez que os valores estão bem acessíveis", avalia o maestro Tiago Flores. Segundo ele, Nei Lisboa é o convidado mais popular do projeto, que, em sua maior parte, consistiu de apresentações de música erudita.

O maestro destaca que a parceria com o artista é de longa data. "Em 1997, a Orquestra tinha apenas um ano de idade, quando fizemos o primeiro show ao lado de Nei Lisboa. Foi no Auditório Araújo Vianna, foi muito bom, muito legal. Depois fizemos shows com ele em 2004 e 2005 e naquela década fizemos também uma turnê, juntos, pelo Estado", recorda Flores. "Agora, o reencontro acontece depois de 12 anos", destaca. Ainda que a apresentação do artista ao lado dos 15 integrantes da orquestra de cordas da Ulbra tenha ficado em stand by todo esse tempo, Nei observa que, em outros momentos, subiu ao palco com os músicos eruditos para participar de projetos coletivos, como o espetáculo Clássicos do Rock Gaúcho, inclusive na edição deste ano (ocorrida em abril).

Para o show deste domingo, o grupo preparou um repertório que vai desde os clássicos de Nei Lisboa, (como Telhados de Paris, Romance e Pra te Lembrar), passando por algumas menos conhecidas, "mas muito apropriadas para um arranjo sinfônico" (nas palavras do artista), como Ponto Com, e as mais atuais, a exemplo de Nós é que Vivemos (de seu último trabalho de estúdio, Pandora). "Já tínhamos muitos arranjos prontos, mas também colocamos dois arranjos novos neste show, inclusive nesta música (do disco mais recente do compositor)", resume o maestro. "O roteiro termina com Berlim-Bom Fim, arranjo já conhecido pelas pessoas", emenda Nei Lisboa. A apresentação contará ainda com a participação de Ricardo Arenhaldt, na bateria.

Flores lembra ainda que esse é o último concerto da Orquestra da Ulbra em 2022 no Theatro São Pedro (houve duas apresentações já em 2022). O maestro reforça a qualidade técnica do espaço, destacando que o local é "espetacular para fazer eventos e para fazer música com microfonação". "Muitas vezes a orquestra toca acústico, mas para colocar microfone ali é muito bom, o que não acontece em outros lugares", explica. Já Nei Lisboa comenta que gostaria muito que houvesse outros tantos espaços como o Theatro São Pedro. "Não necessariamente com toda a pompa do lugar, que é sagrado, mas com qualidade técnica, o que infelizmente não tem se encontrado nos teatros públicos de Porto Alegre, atualmente bastante abandonados em termos de equipamentos e manutenção, ou mesmo terceirizados, como é o caso do Araújo Vianna", pontua.

Sobre o reencontro com a Orquestra de Câmara de Ulbra, o artista afirma que é "uma alegria, uma beleza trabalhar com eles, e cantar com aquele poderio sonoro, saindo um pouco do habitual da música popular e instrumentação de banda". Ao ponderar que é sempre um momento "um pouco tenso", porque exige muito preparo para não errar o compasso, Nei emenda que é fascinante poder viajar pelo clássico e pelo erudito, "distante" de seu dia a dia.

"Uma curiosidade é que estou em um momento orquestral, pois na sequência faço uma participação em um concerto de aniversário da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, e em outubro cumpro uma pequena temporada com a Orquestra de Sopros de Caxias do Sul e a Companhia de Dança daquele município, em um show de aniversário de 40 anos da Casa da Cultura local", observa o compositor. Ao falar dos seus mais de 40 anos de estrada (comemorados em 2019), Nei Lisboa destaca que em 2023 ainda comemora quatro décadas de discografia. "Espero chegar aos 70 anos (de carreira), mas daqui para frente tudo é lucro."