Obra Homens e Touros, de Xico Stockinger, é entregue restaurada na Capital

A obra Homens e Touros, do artista Xico Stockinger, que estava passando por um processo de restauração nos últimos dois meses, foi entregue para a população nesta terça-feira (13), em uma cerimônia aberta ao público, com a presença de convidados, como a filha do artista, Jussara Stockinger e o Diretor do Instituto e da Federação Unimed/RS, Dr. Alcides Stumpf. Também estiveram presentes a Secretária Estadual de Cultura, Beatriz Araújo, o Secretário Municipal de Cultura, Gunter Axt, o pintor Britto Velho e o prefeito da praça, Diônio Roque Kotz, entre outras autoridades e convidados.

Antes do início da cerimônia de entrega da obra, aconteceu uma aula pública, onde a restauradora Verônica Di Benedetti, contou um pouco sobre o processo de restauro, com o intuito de aproximar a população das esculturas. “Principalmente agora, por causa do restauro, a obra está chamando mais atenção. Que venham mais 50 anos sem precisar de restauração”, comemorou a responsável pelo projeto.

Instalada há 50 anos na praça Dom Sebastião, a obra de restauro contou com o patrocínio da Unimed/RS e financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. O Diretor do Instituto e da Federação Unimed/RS, Dr. Alcides Stumpf, disse estar agradecido por poder reforçar um marco de Porto Alegre, através de leis de incentivo. Já a Secretária Estadual de Cultura, Beatriz Araújo, afirmou que hoje, somente na capital, há 166 projetos viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura. “Que a gente possa seguir celebrando a restauração de monumentos públicos”, afirmou Beatriz.

Para a filha do artista, Jussara Stockinger, esse, além de ser um momento importante, não só para a família, mas para o Rio Grande do Sul, foi muito emocionante. “Me emocionei com a placa, que valoriza a obra e o artista, porque não tinha nenhuma identificação. É importante saber de quem é o monumento”, contou Jussara, se referindo à placa que foi instalada no local com nome do artista e da obra.

Encomendada pela prefeitura de Porto Alegre, a obra conta com quatro placas de aço, com perfis de figuras humanas e animais vazados. Os painéis foram inaugurados em 5 de novembro de 1972 e de lá para cá, já passaram por outros restauros. Na última, em 2015, a prefeitura da capital recuperou a praça e limpou as esculturas.

Atualmente, a obra apresentava problemas de conservação, principalmente no que diz respeito à forte oxidação das placas de aço devido à remoção da pintura protetiva na intervenção anterior. Ao mesmo tempo, tanto a caixa de concreto quanto as placas metálicas apresentam grande quantidade de pichações. Alguns pinos de fixação da chapa de aço na caixa de concreto também se encontravam corroídos.

Para a retirada da oxidação existente, todas as chapas foram limpas com jatos de granalha de aço. Imediatamente após a finalização da limpeza, as chapas foram tratadas com produto anticorrosivo e pintadas com tinta protetiva, para impedir o início de novo processo de corrosão. Toda a superfície da caixa de concreto foi limpa e pintada com tinta acrílica cor cinza concreto. Os parafusos metálicos que estavam corroídos foram substituídos. Uma placa indicativa com as informações da obra também foi instalada.