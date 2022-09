Jean-Luc Godard: conheça 10 filmes essenciais de sua carreira

morreu nesta terça-feira (13), aos 91 anos O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que(segundo o jornal francês Liberation, foi morte assistida), deixou uma obra vasta e diversificada, classificada hoje como uma das mais importantes do cinema mundial. Para quem conhece pouco (ou nada) dos longas assinados por Godard, selecionamos 11 títulos considerados essenciais.

Acossado (1960)

O primeiro longa, baseado numa história de François Truffaut. Jean-Paul Belmondo/Michel Poiccard arrasta Jean Seberg/Patricia numa aventura sem volta. Ele mata acidentalmente um policial, é perseguido e morto. Deixa a companheira com uma interrogação: o que é dégalasse?' Um faroeste urbano dedicado à Monogram, que só fazia filmes B em Hollywood. Um compêndio de homenagens e referências, mas que pode ser desfrutado por ignorantes de cinema. Não é preciso ser cinéfilo de carteirinha.

Viver a Vida (1962)

Anna Karina, que foi mulher do diretor, é sublime como Naná, que se prostitui e, sem consciência da própria miséria humana e social, chora no escurinho do cinema assistindo a O Martírio de Joana D'Arc, de Carl Theodor Dreyer. Godard divide o filme em quadros. A fotografia (de Raoul Coutards) e a trilha (de Michel Legrand) são das mais belas que existem.

O Desprezo (1963)

O Godard mais clássico de todos. Uma adaptação livre do romance de Alberto Moravia, com Brigitte Bardot como a mulher de um roteirista de cinema, Michel Piccoli, que escreve uma versão da Odisseia - com estátuas -, para a direção de um grande, o próprio Fritz Lang. Godard tira logo a roupa de Brigitte, mas a personagem dela vai na contramão do mito. A moderna Penélope vira personagem trágica. Não era seu homem porque ele não é nenhum Ulisses. Cena antológica: Jack Palance como o produtor norte-americano: "Quando me falam em cultura, saco da caneta (para assinar os cheques)".

O Demônio das Onze Horas (1965)

A imagem célebre - Jean-Paul Belmondo e Anna Karina trocam aquele beijo, cada um na direção de um Cadillac em sentidos contrários. Como em Acossado, outro casal na estrada, num tour de France que Jean Tulard define como picaresco e violento. E, como em O Desprezo, a presença do mar.

A Chinesa (1967)

Godard antecipa Maio de 68 trancando num apartamento um grupo de estudantes que bradam slogans revolucionárias. Ele estava na sua fase maoísta. A grande cena - Anne Wiazemsky, com o chapeuzinho cônico chinês, simula estar sendo bombardeada por Tio Sam e brada "Socorro, M. Kossygin', invocando o político soviético.

Week-End à Francesa (1967)

Godard e a civilização do automóvel, como símbolo do consumismo capitalista. Um casal parte numa viagem de fim de semana, mas fica preso na estrada. Acidentes, provocações, ambulâncias para lá e para cá e muita - muita - violência. Com Mireille Darc, que era então uma estrela, Jean-Pierre Léaud, Jean Yanne e Anne Wiazemsky, que depois escreveria aquele livro crítico sobre sua união com o grande diretor - um pesadelo filmado por Michel Hazanavicius (O Formidável, de 2017).

O Vento do Leste (1970)

Um dos filmes da fase em parceria com Jean-Pierre Gorin. Godard em seus anos de militância no coletivo Dziga Vertov. Um western ideológico com a participação de Glauber Rocha. Cena marcante - a encruzilhada. Mais que os personagens, o cinema seguirá por qual via?

Je Vous Salue, Marie (1985)

O filme virou um case no Brasil quando o então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, fez de tudo para proibi-lo - o que aconteceu sob mando do presidente José Sarney. Je vous salue, Godard. Myriem Roussel como a estudante que trabalha como frentista num posto. Ela tem um namorado taxista. É virgem. Aparece um tal Tio Gabriel, que diz que ela está grávida. A anunciação, segundo Godard. As cenas de sexo revoltaram a Igreja.

Elogio ao Amor (2001)

Edgar (o próprio Godard?) tem um projeto sobre o amor. Filme, ópera, livro. Pretende reunir três casais. Vai em busca de uma mulher libertária, mas ela resiste a se deixar filmar. Um filme de crise, fragmentado e até contraditório, mas, de certa forma, acessível. Não por acaso, foi selecionado pela Suíça como pré-candidato no Oscar.

Imagem e Palavra (2018)

Imagem e Palavra. Godard e o mundo árabe. Por meio de colagens, cenas de filmes, entrevistas, fotos, Godard reflete sobre a guerra, e a guerra da informação. Como o Ocidente vê o mundo árabe? A sombra do 11 de Setembro atravessa esse filme que tem a marca do grande autor. Em definitivo, a morte de Godard encerra uma fase.