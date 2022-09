Rodrigo Amarante realiza show no Opinião nesta quinta

Rodrigo Amarante ocupa o palco do Opinião (R. José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (15), às 22h, com a turnê do seu segundo disco solo, Drama. O cantor e compositor carioca é caricato propositalmente em seu novo álbum, que mergulha em temáticas como companheirismo, paixões idealizadas, o absurdo e a confusão. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 90,00, pela plataforma Sympla

Amarante é integrante do Los Hermanos e, por conta do recesso da banda, passou a se aventurar na Orquestra Imperial e, posteriormente, à banda Little Joy, em parceria com Fabrizio Moretti (The Strokes) e Binki Shapiro. O músico carioca compôs Tuyo, tema de abertura da série da Netflix, Narcos, além de ser creditado em canções da Gal Costa, Norah Jones e Gilberto Gil.

Em sua carreira solo, lançou, em 2014 o disco Cavalo, gravado em Los Angeles e no Rio de Janeiro e que possui faixas em português, inglês e francês. O disco foi muito bem recebido pela crítica, ficando entre os melhores do ano de 2014, fazendo com que Amarante se tornasse um artista conhecido no cenário alternativo estrangeiro.