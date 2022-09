Rancho Tabacaray promove atividades voltadas à história e arte dos povos sulistas

Novo empreendimento do projeto Piquete Refúgio El Topador, o Rancho Tabacaray sediará programação especial em comemoração à Semana Farroupilha, que segue até 20 de setembro. Nesta quarta-feira (14) inicia uma série de live-shows diários com uma série de artistas: Grupo Mas Bah, Guilherme Valadas e Jadir Filho, Jari Terres, Maria Alice e Nicole Carrion, Shana Müller, Ângelo Franco, e Paquito e Joia. Além de contarem com plateia presencial (com 60 vagas por dia, via ingressos adquiridos pela plataforma Sympla), as performances musicais serão transmitidas pelo YouTube.

Até 19 de setembro, os eventos iniciam às 18h no módulo presencial com transmissão ao vivo a partir das 20h; com exceção de domingo (18), quando, a exemplo do que ocorrerá no feriado (20), a performance acontecerá no horário de almoço (12h). Comandado pelo mestre parrillero Antônio Costaguta, há dois anos o espaço oferece programação voltada à cultura dos povos sulistas, com a gastronomia como um desses pilares, ao lado da história e das artes.

Em 2020 e 2021, o piquete realizou lives com músicos regionalistas como Ernesto Fagundes, Maria Alice, Erlon Péricles, Marcelo Oliveira, Ricardo Bergha, Thiago Reder, Analise Severo, Ranieri Spohr e André Teixeira, que mobilizaram mais de 85 mil visualizações.