Duo Ramal 314 é próxima atração do Circuito Dandô RS, que acontece nesta quinta

Em sua terceira edição, o Circuito Dandô RS recebe o Duo Ramal 314, em evento que será realizado na Terreira da Tribo (Rua Santos Dumont, 1.186). Dandô é um movimento colaborativo que fomenta a circulação de músicos que não estão nas grandes mídias, mas que trazem a cultura do seu lugar, apresentando a pluralidade cultural do Brasil. O show ocorre nesta sexta-feira (16), às 20h, e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20,00, no local.

Criada em 2015, Santa Cruz do Sul, a banda Ramal 314 teve início no apartamento 314 onde moravam os irmãos Roberto e Ricardo Pohlmann. Dali, surgiram algumas das composições que integrariam o primeiro álbum da banda, homônimo, que foi gravado em 2021. Nesse ano, juntaram-se ao projeto o produtor musical e músico, Alison Knak, e o baterista, Diego Maracci.

No dia do evento, a anfitriã da noite será Tânia Farias, atriz e cantora do grupo de teatro Ói Nóis Aqui Traveiz, acompanhada de Johann Alex de Souza. Na entrada do Teatro, ocorre a performance do Abraço da atriz e bonequeira Elaine Regina.