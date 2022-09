Cardiologista e escritor Rogério Gomes lança livro e exposição na Delphus

Rogério Gomes, médico cardiologista, escritor e fotógrafo, lança na quarta-feira (14), às 19h, na Delphus Galeria de Arte (Av. Cristóvão Colombo, 1,501) suas produções culturais mais autobiográficas. Em seu quarto livro, Crônicas da Pandemia, editado pela Total Books, Gomes se desnuda do distanciamento médico-paciente e expõe a emoção e a indignação pelas vidas perdidas durante o intenso trabalho na frente de batalha contra o Covid no Instituto de Cardiologia e também em seu consultório. Também revela o olhar poético sobre paisagens desoladas, mas não menos belas, na exposição Poesias Fotografadas, que traz 22 imagens produzidas pelo autor. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de setembro, com entrada franca.

Gomes escreve poesias, contos e crônicas há mais de 40 anos. O conto que rendeu o título ao livro Grande Mestre e Outras Histórias, publicado no ano passado, vai se transformar em série pela Paris Filmes. O autor já se debruçou nos roteiros que foram encaminhados para a produção dos 16 episódios. A obra, que já está esgotada, ganhará nova edição neste mês. Além deste livro, ele também lançou Anita e Outros Poesias Fotografadas, em 2020, e Crônicas de Havana, em 2021.

Em seus livros, Gomes promove o encontro de suas duas faces artísticas: a do escritor e a do fotógrafo. O resultado dessa inspiração está no instantâneo que sintetiza a obra Crônicas da Pandemia e se transformou na capa e no primeiro capítulo da publicação.

“Passei pela bonita capela do hospital e, embora nunca tenha assumido qualquer tipo de religiosidade, olhei para a imagem de Cristo no altar, ladeado por vitrais vermelhos... Para minha surpresa, naquele dia, vi uma enfermeira ou técnica de enfermagem, paramentada com vestimenta completa da CTI Covid, rezando, de joelhos no altar. Lembrei de uma técnica de enfermagem que ficara mais de 30 dias entubada até se recuperar. Quando estava apertando o botão para chamar o elevador, resolvi voltar para registrar a cena com a câmara do meu telefone celular, torcendo para ainda estar lá, inalterada. Era a minha alma de fotógrafo em ação de novo”, reconhece no texto que abre o volume.

A jornalista Patrícia Lima assina o prefácio do livro, na condição de amiga do escritor e de filha de uma das pacientes de Covid salvas com a ajuda do médico. “Para sobreviver ao caos, Rogério escreveu. Fez o relato dos seus dias em forma de crônicas, a maioria postada imediatamente, em seu perfil no Facebook. Desabafou, xingou, refletiu. E agora reúne alguns de seus textos neste livro, que se junta a incontáveis outros relatos, de outras gentes, que oferecerão ao mundo a experiência de quem viver as trevas a partir de dentro”, relata Patrícia.