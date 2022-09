Espetáculo 'Pai-de-Deus' volta a cartaz e faz curta temporada na Capital

Após duas temporadas bem sucedidas no Teatro de Arena, a peça Pai-de-Deus estará na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), com sessões nesta sexta-feira (16) e sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 18h. Ingressos, a R$ 50,00 e com opções de meia entrada, à venda no Sympla e na bilheteria do local.