Mulheres indígenas realizam roda de partilha e trocas de conhecimentos neste sábado

Um encontro voltado a partilha e trocas com o conhecimento das kunhas Guarani Mbyá acontecerá neste sábado (17), às 14h, no Centro de Referência Indígena-Afro do RS (Travessa comendador batista, 26, bairro Cidade Baixa).

Inscrições devem ser feitas pelo e-mail do espaço ( [email protected] ) até quinta-feira (vagas limitadas).

A ação busca destacar a resistência do povo Guarani Mbyá através da cosmovisão da caminhada em busca da terra sem males e irá englobar outras atividades ao longo do dia. A roda de conversa ocorre com presença da Cacica Talcira Gomes e Cacica Julia Gimenes, com mediação da Cacica Kerexu Takuá.

Mesmo com inscrições gratuitas, os organizadores do evento sugerem valores para partilha (de R$ 10,00 a R$ 50,00) para quem quiser contribuir de forma espontânea.